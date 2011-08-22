《外汇动态》美元兑日圆微跌,受出口商卖盘打击

0149GMT---美元兑日圆JPY=微跌,市场人士急于出售美元,将测试日本当局干预的决心.若美元兑日圆跌向76日圆,对干预的谨慎情绪将升级.

一名日系银行交易商表示,在国内市场定盘价水准处有来自进口商的需求,令美元兑日圆升向76.88日圆的盘中高位,但发现出口商在高位附近卖出.

东京的交易商表示,美元易受投机性卖盘及出口商的卖单打击.

交易商表示,如果美元兑日圆升破77日圆,将有大量卖单浮现.

美元兑日圆最新升0.1%,报76.64日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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