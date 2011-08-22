〔中股业绩〕中信证券上半年实现净利29.73亿元,同比增长13.12%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)日前公布中报显示,上半年实现净利润29.73亿元人民币,同比增长13.12%.
中报并显示,上半年实现营业收入75.08亿元,同比下降5.02%,每股收益为0.30元.
分项业务来看,上半年经纪即代理买卖证券业务实现净收入20.42亿元,同比下降45.40%,主要因为公司已转让中信建投证券大宗股权;实现证券承销收入5.81亿元,同比下降41.56%;实现投资净收益26.67亿元,同比增加23.11亿元,增幅649.94%.
中报指出,国内证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性,业务集中度进一步分散,大者不强,小者不弱,竞争已为"红海".中信证券将加大资源投入,确保投行、经纪、资产管理的三大传统牌照业务的市场领先地位.
同时,中信证券将大力发展买方业务,通过公司旗下的金石投资、中信产业基金及其他主体大力发展私募股权投资;从专项投资主体、结构性产品、市场中性等特点出发,多渠道发展自营业务.
另外,中信证券将坚定不移地走国际化之路,公司通过投资里昂证券、盛富证券,拟发行H股,开展跨境业务等战略举措,积极开拓境外市场,以香港作为桥头堡与试验田,培育境外业务团队,探索跨境业务发展的新思路,有条不紊地按计划推进公司的国际化进程.
中信证券周一早盘报12.12元,涨0.11元,或0.92%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。