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中国财经 | 2011年 8月 22日 星期一 10:04 BJT

〔中国新债〕江苏盐业集团周四将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月22日电---中国江苏省盐业集团有限责任公司周一公告称,将于周四(25日)在银行间债市簿记

建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江苏盐业集团 7 4 12 8/25簿记建档 工商银行 AA 8/26 8/29

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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