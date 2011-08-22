〔伦敦金属〕铜价微升,因智利供应或受阻且全球铜需求展望良好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---铜价周一微升,投资者聚焦智利可能出现的供应受扰局势及整体良好的全球需求前景,但对全球经济放缓的忧虑持续令人气承压.
0123GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微升0.3%至每吨8,848美元.该合约上个交易日曾涨0.6%.
上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3升0.5%至每吨66,680元人民币,合约上交易日则跌0.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。