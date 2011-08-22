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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 10:17 BJT

〔伦敦金属〕铜价微升,因智利供应或受阻且全球铜需求展望良好

路透上海8月22日电---铜价周一微升,投资者聚焦智利可能出现的供应受扰局势及整体良好的全球需求前景,但对全球经济放缓的忧虑持续令人气承压.

0123GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微升0.3%至每吨8,848美元.该合约上个交易日曾涨0.6%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3升0.5%至每吨66,680元人民币,合约上交易日则跌0.5%.

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