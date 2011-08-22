〔中国新债〕国开行周四将发至多360亿元金融债,为一年固息债和三年浮息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(25日)招标发行不超过360亿元人民币两期金融债,其中一年期品种发行量不超过160亿元;三年期浮息债品种发行量不超过200亿元,利率基准为一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第49和50期金融债.具体条款如下:
第49期 第50期
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发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 一年 三年
招标时间 8月25日10:00-11:00 8月25日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 9月1日 9月1日
起息日 9月1日 9月1日
发行期 8月26日-9月1日 8月26日-9月1日
上市日 9月5日 9月7日
基本承销额 有 有
付息频率 按年付息 按半年付息
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 钟华; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。