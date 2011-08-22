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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 10:32 BJT

〔中国新债〕国开行周四将发至多360亿元金融债,为一年固息债和三年浮息

路透北京8月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(25日)招标发行不超过360亿元人民币两期金融债,其中一年期品种发行量不超过160亿元;三年期浮息债品种发行量不超过200亿元,利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第49和50期金融债.具体条款如下:

第49期 第50期

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发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 一年 三年

招标时间 8月25日10:00-11:00 8月25日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 9月1日 9月1日

起息日 9月1日 9月1日

发行期 8月26日-9月1日 8月26日-9月1日

上市日 9月5日 9月7日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按半年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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