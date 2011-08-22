《热点透视》惠普巨资求购Autonomy,对手不太可能出来搅局

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 郑茵

路透伦敦8月19日电---为AutonomyAUTN.L而爆发一场收购战,可能性不大.诚然,惠普(HPQ.N)斥资117亿美元收购这家英国科技公司的交易一定会引起同业的注意.无论经济变好变差,Autonomy安享几年的强劲成长应该不成问题.但这笔收购价格不菲,在市场动荡之际显得尤其昂贵.而惠普的竞争对手却并非如此亟需一宗交易.

几年来Autonomy一直是让人梦寐以求的收购目标,美国科技行业巨擘甲骨文ORCL.O和微软(MSFT.O)都被视为可能的收购者.不论哪家公司,都值得买下Autonomy,特别是甲骨文.凑巧的是,从惠普怏怏离开的执行长赫德现在是甲骨文的联合总裁.

甲骨文,IBM(IBM.N)和微软,无论哪家都比惠普庞大,能够轻而易举地为交易筹措资金.惠普的收购着眼点是在销售上,而不在于成本方面的协同效应,这意味着惠普所期待的交叉销售(cross-selling)机会,其他公司一样也能获得.而且英国的并购制度更为开放一些,协议达成後违约的难度也比较低:1%的分手费和赋予惠普的优先权并不一定能挡住那些铁了心的搅局者.

不过,价格才是最大的绊脚石.根据Espirito Santo Investment Bank估算,惠普协议对Autonomy的估值约为其2011年营收的九倍,或为利润的33倍.在市况动荡,且多数市场下跌的环境下,接受这样的价格看起来真是异乎寻常的勇敢之举.

这样的价格,肯定有部分反映出惠普对转变经营策略的迫切渴求,希望摆脱销售电脑之类的低附加值业务.当然也有一部分或许反映出与Autonomy执行长Mike Lynch达成友好收购协议的价值所在.

但这样的背景下通常不会爆发收购战,即便收购目标在经济黯淡的环境下能够带来成长前景.而且市场反应也让那些可能进来搅局的企业感觉无趣:在并购消息披露後的第一个交易日,惠普自己的市值蒸发了20%.(完)