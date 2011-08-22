《Kemp专栏》金融市场无力克服不确定性,陷入信心匮乏困境

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 洪曦/肖群英/丁琦

路透伦敦8月19日电---对未来感到不确定是正常的,然而家庭、企业和政策制定者如何应对这种不确定,将会决定经济是成长,还是停滞.

对于不确定的反应,将决定经济究竟会是像1920或1990年代那样繁荣发展,或是会像1930年代、或2007年後的发达经济体一样停滞.

前几代的经济学家和投资者很清楚不确定性在资产价格和经济成长中所起的核心角色.

经济学家Frank Knight用一整本书解释了,企业家组织生产,并向供应商、员工和银行保证支付,以满足高度不确定的未来产品需求,这一系列行为所扮演的角色.("风险、不确定性与利润", 1921)

凯恩斯关注能够左右投资行为的"动物精神",并在他最为着名的作品中单独用一章来叙述不确定性对决策的影响("就业、利息和货币通论",第12章,1936).

经济大萧条让政策制定者了解到,不确定及预期心理扮演了根本性的角色,决定经济究竟是会陷在绝望泥沼,或是能够重建之前10年的动力.

美国前总统罗斯福1933年就任演讲的开场名言并非空话,同时兼具警示及激励人心效果--"我们唯一要害怕的就是害怕本身--一种莫名其妙、丧失理智的、毫无根据的恐惧,它令人转退为进所需的种种努力化为泡影."

不幸的是,近几十年以来经济学家、投资者和风险经理忽视了不确定性对行为的影响,而将焦点放在风险.不确定性的影响难以量化或通过数学方式分析,而风险则能够测量,并化为简洁的数学模型.

Knight仔细阐述了风险(可能结果的范围以及概率均已知)和不确定性(可能结果的完整范围及概率均未知)的区别.不过正如Knight所呈现的分析,两者之中,不确定性的重要性要远高于风险.

风险是客观的:它可以精确测量,并通过分散投资轻松管理.相比之下,不确定性是主观的,并且需要很强的信心.少数成功创业家得到的巨大回报,是无数人甘愿冒失败风险的激励因素.

但是不确定的主观及不可测量的本质意味着,处于相同条件下的两个人,对于成功的相对机会可能形成不同看法,另一方面,同一个人也有可能在不同时间有着不同的见解.

**流动性、信心和信贷**

在周四发表的演讲中,英国央行高层官员Andrew Haldane警告称,"自这次大衰退开始以来已过了四年,世界经济笼罩着不确定性","目前的金融市场遍地充斥着恐惧因素"("避险情绪").

Haldane称,在当局空前挹注流动性和利率接近于零的当下,风险资本却还是退场观望,有两个原因:一是为修复资产负债表,另一个他称之为心理创伤.

"行为经济学告诉我们,金融崩盘可能对承担风险意愿留下持久的心理创伤.这意味着对风险的感觉可能被系统性过度夸大--对恐惧本身产生畏惧,"Haldane并称.

投资者曾经太过轻视金融风险,而如今他们又对此过于紧张.风险的实际水平并未发生改变,甚至可能已经下降,但投资者感受到的风险已上升.

在Haldane提及的两个因素中,心理因素重要得多.支持借贷和多数消费与投资活动的信贷创造过程已遭到破坏.但这并非因为缺乏资金--银行和企业现金十分充足,而是创造信贷所依赖的预期已经倒塌.

英语的信贷(credit)一词源自于拉丁语credere,後者也可译作信任或信心.企业借债是因为他们相信随後进行的投资能带来足以偿付债务本息的回报;家庭借钱的底气来自预期未来收入增长和前景更光明;银行和投资者贷出资金是相信他们将得到偿还.信心是这一过程的核心.

信心远比流动性重要得多.美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就说过:"在联邦公开市场委员会(FOMC)和公开场合,我都多次断定,美国拥有大量流动性可用于支持经济扩张和创造就业岗位.银行体系的流动性充足."他将在周四会议上发表演讲.

"国内银行现金充裕,他们在12家地区联邦储备银行存放了大约1.6万亿(兆)美元超额准备金,仅赚取0.25%的年利率,而没有向企业放贷获取远远更高的利率.这些银行超额准备金正静候在一旁,等待向公司发放贷款."

"我们提供的大量低成本流动性目前都没用起来...货币流通速度依然如此缓慢,简直像睡着了一样."(引自Connecting the Dots;Texas Employment Growth;a Dissenting Vote;the Ugly Truth).

**让资本重新作用**

费希尔指出,"导致就业创造部门不愿且无力将我们提供的流动性发挥作用的,是非货币因素,而不是货币政策."他将责任归咎于白宫和国会预算之争上演後,未来征税和支出方面的巨大不确定性,以及监管政策方面的变数.

但费希尔所列出的不确定性来源过于狭窄.其他来源还包括气候变迁和能源相关政策的不确定性;能源和制成品相对价格的剧烈变动;有关亚洲经济快速崛起和OECD经济体相对滑坡的疑问;以及货币政策本身愈发反常等.

将投资受限归咎于政策不确定性的说法不算新鲜.1937年时,化学业巨头Lammot Du Pont就抱怨说,"不确定性主宰了赋税、就业、货币政策,乃至影响产业营运的每一个法律领域.赋税是会上升?下降还是保持现状?我们不知道."

罗斯福则将1937-38年的第二次衰退归咎于企业的"资本罢工".而美联储主席贝南克则倾向将矛头指向美联储当初过早决定上调准备金率.不过两种看法都没错.

而随着二战的爆发,这种不确定性也烟消云散,二战不仅推动了军方和联邦公职人员就业岗位的大幅增长,也带来了惊人数量的政府订单.由于政府支出和举债的大幅上升,提供了有保障的需求和就业机会,因而这场战争解决了令经济僵化的不确定性问题.(相关图表,请点选:here)

凯恩斯主义在1930年代中期从未真正受到测试,当战争平息了支出和预算平衡之争,凯恩斯主义才开始付诸实践.其主要贡献并不是赤字性支出,而是战争相关的就业和生产安排给企业和家庭带来的确定性,这向重启支出和投资活动传递出了信心.

战事的紧迫性击碎了一切原有的不确定性,带来一种目标一致的新意识,支持积极大胆投资和增加消费.

**需要带来希望的故事**

金融市场和企业是汇聚信心和配置资源的机制.有时它们以具有生产性的方式来实现,而有时却造成严重的配置不当.关键点在于,乐观情绪,或至少是在不确定性面前表现出的决心,才能使投资成为可能.

相较1990年代的乐观看法(股市繁荣、互联网泡沫和格林斯潘的生产力奇迹)、或是当前对中国和其他亚洲及拉美新兴经济体的乐观看法,美国和很多欧洲经济体所笼罩的沮丧情绪形成鲜明反差.

1990年代的乐观情绪有些荒诞色彩,後果之一是一个严重高估的股市--尤其是科技股,以及绵延数千英里、花费数年时间来消化的"暗光纤"(盲目铺设导致使用率不佳的光纤).但这场狂热确实催生了大量投资和就业机会,这与当前的黯淡前景大相径庭.

不妨回想一下,最近一次有商界领导人或决策官员对发达经济体的经济前景、环境或是生活水准发表明确正面评论是什麽时候?

已出现不少关于需要进行艰困调整的沉痛警告,但丝毫不见任何能让企业和家庭产生乐观信念的消息.少了相信未来会更好的信心,不确定性引来瘫痪一切的悲观气氛.无怪乎企业不愿投资厂房或聘雇,而一般家庭则专心降低债务.

再多的货币或财政手段也无法抵销这种信心匮乏.实际上,永无休止的货币政策调整本身已成为不确定性的来源之一.投资者和家庭不知道是会迎来急剧通胀还是通缩、投机性价格上涨还是持续大跌.

在如此多的不确定性面前,投资者和企业对高流动性资产的偏好大增.他们宁愿冒着实质负利率造成资本价值被逐渐侵蚀的风险,也不愿因错误地投资股市或实业而遭受资本急剧缩水.

如果美国和欧洲经济要摆脱衰退,他们需要编出一套新故事,以支撑一股意志勇于挑战不确定性,作出坚决不动摇的长期承诺.也许决策官员将提供这个新故事,要不然就是市场自己提供.无论怎样,必须克服的问题是信心的匮乏,而不在于流动性或借款成本.(完)