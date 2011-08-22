〔企业并购〕英美资源集团考虑与博地能源竞争Macarthur Coal--彭博

路透8月19日电---据彭博报导,矿商英美资源集团(AAL.L)正在考虑竞购澳洲Macarthur Coal MCC.AX,此举将挑战美国煤炭公司博地能源BTU.N早前对这家澳洲矿业公司发出的收购要约.

彭博援引不具名知情人士的话称,英美资源正研究Macarthur的财务状况.英美资源为澳洲煤炭主要生产商之一.

美国最大的煤炭公司--博地能源7月携手世界最大的钢铁制造商--安赛乐米塔尔(ISPA.AS)出价50亿美元求购Macarthur Coal,以维护主要炼钢成分煤粉的来源.

博地能源和安赛乐米塔8月1日向Macarthur Coal发出47亿澳元(52亿美元)的敌意收购要约.此前Macarthur董事会表示,此出价低估了公司价值,正致力于吸引其他竞争性收购.

据称XstrataXTA.L、淡水河谷(VALE.N)、必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)是Macarthur的潜在收购方.中国企业中信资源(1205.HK)为Macarthur的最大单一股东.

Macarthur和英美资源一名代表均拒绝对该报导发表评论.尚未联系上安赛乐米塔和博地能源就此置评.(完)