〔企业并购〕英美资源集团考虑与博地能源竞争Macarthur Coal--彭博

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月19日电---据彭博报导,矿商英美资源集团(AAL.L)正在考虑竞购澳洲Macarthur Coal MCC.AX,此举将挑战美国煤炭公司博地能源BTU.N早前对这家澳洲矿业公司发出的收购要约.
彭博援引不具名知情人士的话称,英美资源正研究Macarthur的财务状况.英美资源为澳洲煤炭主要生产商之一.
美国最大的煤炭公司--博地能源7月携手世界最大的钢铁制造商--安赛乐米塔尔(ISPA.AS)出价50亿美元求购Macarthur Coal,以维护主要炼钢成分煤粉的来源.
博地能源和安赛乐米塔8月1日向Macarthur Coal发出47亿澳元(52亿美元)的敌意收购要约.此前Macarthur董事会表示,此出价低估了公司价值,正致力于吸引其他竞争性收购.
据称XstrataXTA.L、淡水河谷(VALE.N)、必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)是Macarthur的潜在收购方.中国企业中信资源(1205.HK)为Macarthur的最大单一股东.
Macarthur和英美资源一名代表均拒绝对该报导发表评论.尚未联系上安赛乐米塔和博地能源就此置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。