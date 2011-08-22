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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 10:48 BJT

〔泰国经济〕第二季GDP较上季下滑0.2%,较上年同期增长2.6%

路透曼谷8月22日电---泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布:

* 泰国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长2.6%(分析师预估为增长3.6%)

* 泰国第二季GDP经季节调整後为较前季下降0.2%(分析师预估为增长0.5%)

* 泰国第一季GDP修正後为较上年同期增长3.2%(前值为增长3.0%)

* 泰国第一季GDP修正後为较前季增长2.0%(符合前值).(完)

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