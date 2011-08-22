〔泰国经济〕第二季GDP较上季下滑0.2%,较上年同期增长2.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷8月22日电---泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布:
* 泰国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长2.6%(分析师预估为增长3.6%)
* 泰国第二季GDP经季节调整後为较前季下降0.2%(分析师预估为增长0.5%)
* 泰国第一季GDP修正後为较上年同期增长3.2%(前值为增长3.0%)
* 泰国第一季GDP修正後为较前季增长2.0%(符合前值).(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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