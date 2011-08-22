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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 10:56 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元小幅走高,受亚洲股市提振

路透悉尼/惠灵顿8月22日电---澳元和新西兰元周一小幅走高,受股市提振,不过人气仍旧脆弱,因对美国经济和欧洲债务问题的担忧挥之不去.

澳元/美元AUD=D4上涨约0.0033美元至1.0430美元.阻力位料在8月18日高点1.0558,支撑位料在1.0315.本月澳元下跌约5%.

大多数亚洲股指录得小幅上涨,并未像担心的那样受美股拖累.

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