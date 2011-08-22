〔澳新汇市〕澳元及新西兰元小幅走高,受亚洲股市提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月22日电---澳元和新西兰元周一小幅走高,受股市提振,不过人气仍旧脆弱,因对美国经济和欧洲债务问题的担忧挥之不去.
澳元/美元AUD=D4上涨约0.0033美元至1.0430美元.阻力位料在8月18日高点1.0558,支撑位料在1.0315.本月澳元下跌约5%.
大多数亚洲股指录得小幅上涨,并未像担心的那样受美股拖累.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。