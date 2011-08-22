〔中股业绩〕中信证券上半年净利同比增13%,H股发行有助长期盈利能力(更新版)

(新增分析师观点)

* 中信证券上半年净利同比增长13.12%

* 分析师称其H股发行有助提升长期盈利能力

* 估值优势明显,中金给予"推荐"评级

路透上海/北京8月22日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)上半年净利同比增13.12%.分析师指,预计下半年其经纪业务净手续费率基本保持稳定,且H股发行筹集资金将主要用于搭建海外研究销售平台,有助提升长期盈利能力,给予"推荐"评级.

中信证券日前公布的中报并显示,上半年实现净利润29.73亿元人民币;营业收入75.08亿元,同比下降5.02%;每股收益为0.30元.

从公司分项业务来看,上半年经纪即代理买卖证券业务实现净收入20.42亿元,同比下降45.40%,主要因为公司已转让中信建投证券大宗股权;实现证券承销收入5.81亿元,同比下降41.56%;实现投资净收益26.67亿元,同比增加23.11亿元,增幅649.94%.

针对中信证券业绩,中金公司发布报告称,公司计划于近期发行H股,发行的筹集资金将主要用于搭建海外研究销售平台和发展资本性中介业务,有助于提升公司的长期盈利能力.公司估值在证券股中仍处于低端水平.

"短期内其自营业务的良好表现、H股发行的进展将成为股价表现催化剂.维持中信证券'推荐'的投资评级,仍为我们证券股中的首选."报告称.

中金报告指,估测该股12个月之内绝对收益20%以上为推荐.

据汤森路透旗下IFR上周二报导,中国最大券商--中信证券(600030.SS)将为其价值20亿美元的香港IPO(首次公开发售),于8月25日寻求港交所批准上市.这较之前计划延迟了一周,因等待中国监管层同意.[ID:nCH0073879]

北京时间10:54分,中信证券报12.04元,涨0.03元,或0.25%.

**广发证券给予其"买入"评级**

广发证券证券行业分析师曹恒乾指出,整个行业佣金率二季度已出现企稳趋势,特别大型券商的佣金率已经远低于平均水平,企稳力度更加明显,另外,公司经纪业务市占率稳步提升,随着交易额逐渐步出低谷,下半年经纪业务收入能够得到有力保证.

在不考虑H股融资及华夏基金股权转让收益下,广发证券预计,中信今年EPS(每股收益)为0.63元,BVPS(每股账面净值)7.6元,对应目前股价PE(市盈率)约19倍,估值水平较低,同时中信在向买方转型,创新业务上都具备领先实力,业绩增长值得期待,给予"买入"评级.

曹恒乾预期,未来12个月内中信证券股价表现将强于大盘10%以上.

中信证券中报指出,国内证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性,业务集中度进一步分散,大者不强,小者不弱,竞争已为"红海".中信证券将加大资源投入,确保投行、经纪、资产管理的三大传统牌照业务的市场领先地位.

同时,公司将大力发展买方业务,通过公司旗下的金石投资、中信产业基金及其他主体大力发展私募股权投资;从专项投资主体、结构性产品、市场中性等特点出发,多渠道发展自营业务.

另外,中信证券将坚定不移地走国际化之路,公司通过投资里昂证券、盛富证券,拟发行H股,开展跨境业务等战略举措,积极开拓境外市场,以香港作为桥头堡与试验田,培育境外业务团队,探索跨境业务发展的新思路,有条不紊地按计划推进公司的国际化进程.(完)