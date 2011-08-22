〔中国基金〕首支红酒期权私募基金鼎红基金获批,总规模10亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月22日电---中国首支红酒期权私募基金--鼎红基金近日已获得监管部门批准.该基金总规模为10亿元人民币,首期2亿元将于9月初在北京、上海两地路演,并预计将于9月底募集完成.
鼎红基金提供的新闻稿称,该封闭式基金的注册地在北京,将主要投资法国波尔多和勃良弟两个葡萄酒主产区,其中60%是现货,40%为期货.
在认购金额方面,个人LP(有限合伙人)最小为100万元每份;而机构LP最小为1,000万元一份.
"(该基金)一共五期,每期为2亿元人民币,期限为五年,预计年净回报率为15%,"鼎红基金表示,"五年到期後,将按清算价现金收回,同时投资者也可将清算价的30%折成酒."
鼎红基金的合伙人为太平洋资产管理公司董事长凌志君和法国Jean-Pierre Moueix(摩邑斯酒厂)中国首席代表张言志,而软银中国风投基金合伙人薛村禾则将担任该基金的财务顾问.
据国际葡萄酒及烈酒研究机构IWSR调研预测,2009-2013年期间,预计全球的葡萄酒消费增长将达到31.58%,而届时,中国的葡萄酒消费将达12.6亿瓶,成为世界第七大葡萄酒消费市场.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。