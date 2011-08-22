〔中国基金〕首支红酒期权私募基金鼎红基金获批,总规模10亿元人民币

路透北京8月22日电---中国首支红酒期权私募基金--鼎红基金近日已获得监管部门批准.该基金总规模为10亿元人民币,首期2亿元将于9月初在北京、上海两地路演,并预计将于9月底募集完成.

鼎红基金提供的新闻稿称,该封闭式基金的注册地在北京,将主要投资法国波尔多和勃良弟两个葡萄酒主产区,其中60%是现货,40%为期货.

在认购金额方面,个人LP(有限合伙人)最小为100万元每份;而机构LP最小为1,000万元一份.

"(该基金)一共五期,每期为2亿元人民币,期限为五年,预计年净回报率为15%,"鼎红基金表示,"五年到期後,将按清算价现金收回,同时投资者也可将清算价的30%折成酒."

鼎红基金的合伙人为太平洋资产管理公司董事长凌志君和法国Jean-Pierre Moueix(摩邑斯酒厂)中国首席代表张言志,而软银中国风投基金合伙人薛村禾则将担任该基金的财务顾问.

据国际葡萄酒及烈酒研究机构IWSR调研预测,2009-2013年期间,预计全球的葡萄酒消费增长将达到31.58%,而届时,中国的葡萄酒消费将达12.6亿瓶,成为世界第七大葡萄酒消费市场.(完)