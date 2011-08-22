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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:11 BJT

《外汇动态》美元/日圆回落至77下方,此前触及一周半高位77.23

0256GMT---美元/日圆JPY=回落,此前一度触及一周半高位77.23.

交易商称,美元跳升至高位时,来自美国的银行买盘规模较大.部分人士则称,美国的银行是为日本机构投资者进行购买的.

该银行结束购买後,而且获悉日本当局并未干预市场後,美元涨势很快失去动能.

美元/日圆于周五触及纪录低位75.95之後,交易商非常警惕日本当局可能采取的干预.

交易商称,包括出口商在内的很多卖家都希望在77日圆上方卖出美元.美元/日圆最新报76.82,日内上升0.3%.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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