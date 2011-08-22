《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘大体持平或小幅走软

IFR悉尼8月22日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一在亚洲早盘大体持平或小幅走软.本地股市上周五大幅下挫,目前尝试反弹.

股市表现好坏不一,(韩股之外的)北亚股指小升,而南亚股指小幅下挫.

周末利比亚卡扎菲(格达费)政权岌岌可危的消息并不新鲜,仅影响到了黄金和布兰特原油的价格.

无疑市场关注于明日即将公布的中国采购经理人指数(PMI)初值,而且本周末的Jackson Hole会议也将受到关注.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克极不可能宣布推行第三轮量化宽松政策(QE3).

七国集团(G7)的货币走势大体持稳,只有美元兑日圆走势动荡,此前再度因心态不稳而走高,市场警惕日本当局可能采取干预行动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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