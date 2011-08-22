《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘大体持平或小幅走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月22日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一在亚洲早盘大体持平或小幅走软.本地股市上周五大幅下挫,目前尝试反弹.
股市表现好坏不一,(韩股之外的)北亚股指小升,而南亚股指小幅下挫.
周末利比亚卡扎菲(格达费)政权岌岌可危的消息并不新鲜,仅影响到了黄金和布兰特原油的价格.
无疑市场关注于明日即将公布的中国采购经理人指数(PMI)初值,而且本周末的Jackson Hole会议也将受到关注.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克极不可能宣布推行第三轮量化宽松政策(QE3).
七国集团(G7)的货币走势大体持稳,只有美元兑日圆走势动荡,此前再度因心态不稳而走高,市场警惕日本当局可能采取干预行动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。