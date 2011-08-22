《外汇动态》进口商需求支撑美元/印尼卢比持于55日移动均线上方

0303GMT---美元/印尼卢比IDR=ID持于55日移动平均线上方,交易员称,受进口商月底结算需求支撑.外资周五大量卖出股票亦被看作支撑因素.

美元/印尼卢比上涨0.06%报8,550,55日移动平均线切入位在8,536.一日系银行驻雅加达的交易员称,本周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表讲话前,该均线料提供支撑."过去一个月本地美元流动性有些紧张...美联储将采取新措施,料决定未来数月的美元走向.因此本周美元/印尼卢比将窄幅波动."该交易员表示,还补充说交投区间料在8,535-8,565.