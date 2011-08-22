〔日本债市〕日债期货盘旋在九个月高点附近,因全球放缓担忧升温

路透东京8月22日电---日本政府公债期货周一盘旋在九个月高点附近,受投资者避险买需支撑,因其对全球经济放缓的担忧升温.

短期日债收益率(殖利率)面临下跌压力,两年期日债收益率JP2YTN=JBTC下跌0.5个基点至0.130%,触及本月稍早创下的九个月低点.三个月欧洲日圆利率期货JEYv1上涨1个基点,报99.725,接近3月14日触及的震後高点99.740,受对日本央行或进一步放宽货币政策的预期支撑.