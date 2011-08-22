〔日本债市〕日债期货盘旋在九个月高点附近,因全球放缓担忧升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月22日电---日本政府公债期货周一盘旋在九个月高点附近,受投资者避险买需支撑,因其对全球经济放缓的担忧升温.
短期日债收益率(殖利率)面临下跌压力,两年期日债收益率JP2YTN=JBTC下跌0.5个基点至0.130%,触及本月稍早创下的九个月低点.三个月欧洲日圆利率期货JEYv1上涨1个基点,报99.725,接近3月14日触及的震後高点99.740,受对日本央行或进一步放宽货币政策的预期支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。