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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:18 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--8月22日

路透北京8月22日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人

8月12日 恒立股份 10,500 102,480 平安证券

8月3日 长城汽车 不超过 30,424 316,586 国泰君安证券

7月29日 中国水电 不超过350,000 1,730,000 中信建投证券

中银国际

7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券

7月22日 明泰铝业 不超过 6,000 70,290 平安证券

注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.

2. *代表新增内容.(完)

欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

--整理 康熙泽; 审校 张喜良

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