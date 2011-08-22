《中国待发行主板新股一览表》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月22日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:
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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人
8月12日 恒立股份 10,500 102,480 平安证券
8月3日 长城汽车 不超过 30,424 316,586 国泰君安证券
7月29日 中国水电 不超过350,000 1,730,000 中信建投证券
中银国际
7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券
7月22日 明泰铝业 不超过 6,000 70,290 平安证券
注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
2. *代表新增内容.(完)
欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]
--整理 康熙泽; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。