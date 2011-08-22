《中国公开市场预测》一年央票发行量缩减四成,收益率企稳可能性较大

* 一年央票发行量30亿元,较上周缩减四成

* 中标收益率止升企稳的可能性较大

* 央行货币政策料以观望为主

路透上海8月22日电---中国央行公开市场周二将招标发行30亿元人民币一年期央票,较上周减少四成.上周三期央票发行收益率齐升,令加息预期再起.但由于中国通胀回落有望,且国际经济局势动荡,预计央行货币政策将以观望为主,明日该一年央票中标收益率止升企稳的可能性较大.

央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势;当日并进行了290亿元28天期正回购操作.

"明天央票(收益率)再动的可能性在40%,再动加息预期就太强了,"北京一银行交易员认为.

上海一券商分析师亦表示,8月居民消费价格指数(CPI)涨幅应该会回落至6.2%,年底下滑到4.5%水平,加息的必要性在下降.央票收益率企稳也能缓和紧缩情绪.同时,央票一二级利差逐步收窄,续上调一年期央票发行收益率的必要性不大.

不过,北京一券商分析师则指出,该期央票发行收益率还是有上行的可能性,这样才足以抹平一二级倒挂,增加央票的吸引力,预计上涨幅度在8-10个基点(bp).

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.6812%,一二级市场收益率继续保持约10个基点(bp)的倒挂(二级高于一级).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已连续五周净投放,累计金额达2,030亿元,其中上周净投放量为380亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 250

正回购到期 --

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