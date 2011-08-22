〔东京汇市〕美元兑日圆上涨,市场警惕日本当局出手干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元兑日圆走坚,市场警惕当局干预
* 美元兑日圆短暂攀升至77.23,因获美资银行买盘
* 出口商在定盘时段卖出美元兑日圆,预计还会有更多卖盘
* 欧元略微走疲,难以穿升1.4400美元
* 德国拒绝发行欧元区共同债券的提议
路透东京8月22日电---美元兑日圆周一上涨,从上周末所及纪录低点处回升,因投资者警惕日本当局将入场干预因而回补美元空仓,并且发现一家美国银行买入美元兑日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。