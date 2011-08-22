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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:40 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆上涨,市场警惕日本当局出手干预

* 美元兑日圆走坚,市场警惕当局干预

* 美元兑日圆短暂攀升至77.23,因获美资银行买盘

* 出口商在定盘时段卖出美元兑日圆,预计还会有更多卖盘

* 欧元略微走疲,难以穿升1.4400美元

* 德国拒绝发行欧元区共同债券的提议

路透东京8月22日电---美元兑日圆周一上涨,从上周末所及纪录低点处回升,因投资者警惕日本当局将入场干预因而回补美元空仓,并且发现一家美国银行买入美元兑日圆.

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