〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海8月23日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

央行稍後还将招标发行30亿元一年期央票,发行量较上期缩减四成.市场预计其中标收益率止升企稳的可能性较大.

央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势.当日并进行了290亿元28天期正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)