〔东京美债〕30年期公债价格微升,收益率曲线趋平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月22日电---美国30年期公债价格周一在亚洲市场微升,延续近期优于其他资产的出色表现,得益于全球市场波动,以及投资者买入长期公债以寻求更高收益率(殖利率).
30年期美国公债US30YT=RR价格上涨8/32,收益率报3.383%,较周五纽约尾段下跌约1个基点.
五年期/30年期公债利差缩窄至246.7个基点,低于周五尾盘的约250基点.上周五年期/30年期公债利差收窄约32个基点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。