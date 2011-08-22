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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 11:47 BJT

〔东京美债〕30年期公债价格微升,收益率曲线趋平

路透新加坡8月22日电---美国30年期公债价格周一在亚洲市场微升,延续近期优于其他资产的出色表现,得益于全球市场波动,以及投资者买入长期公债以寻求更高收益率(殖利率).

30年期美国公债US30YT=RR价格上涨8/32,收益率报3.383%,较周五纽约尾段下跌约1个基点.

五年期/30年期公债利差缩窄至246.7个基点,低于周五尾盘的约250基点.上周五年期/30年期公债利差收窄约32个基点.

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