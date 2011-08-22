〔新债招标〕中国三年地方债利率走低,但国电转债发行等亦令需求受抑(更新版2)

(新增公告内容)

* 三年期地方债中标利率4.01%,低于上次6个bp

* 投标量为349.6亿元,投标倍数为1.48倍

* 投标倍数亦低于近期新发利率债水平

* 转债发行等致资金面趋紧,机构配置需求趋缓

路透北京8月22日电---中国财政部周一代理招标的三年期地方政府债中标利率走低.近期全球金融市场动荡,投资者对经济前景预期偏于悲观,倾向于通过购置债券来避险.但该期债较低的投标倍数亦显示,国电电力(600795.SS)可转债发行致市场资金分布不均等因素,亦令部分投资者配置需求受到影响.

交易员并表示,月内还有240亿元人民币五年期地方债发行,而近期利率及信用债供给不减,也分散了投资者对该期地方债的配置需求.

"这期地方债的投标倍数下来了些,可能还是资金面有点偏紧,转债发行是一个因素."北京一银行交易员还称,该行存款增长乏力,对新债配置比较有限,对本期地方债就没有购买需求.

财政部公告,上午招标的该236亿元三年期固息地方政府债,中标利率为4.01%,较上次发行的同期限地方债降6个基点(bp);投标量为349.6亿元,以此计算的投标倍数为1.48倍.

国开行上周四招标发行的三年期固息金融债,投标倍数为2.32倍;同时招标的10年期固息债投标倍数为1.67倍.

中国大型电力公司--国电电力上周五(19日)启动55亿元六年期可转债发行,本周三(24日)将退还未获配售的网下申购预缴款;周四(25日)解冻未中签的网上申购资金.

北京时间14:54,中国货币市场利率指标--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS报4.9800%,上日4.5171%上涨近46个bp.

该期债为今年第五期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月23日开始发行并计息,8月25日发行结束,8月29日起上市交易.

财政部8月初共代理招标发行总额446.6亿元地方政府债券,期限分为三年和五年.其中,8月1日代理招标发行的226.6亿元三年期地方债,中标利率为4.07%,较上次走升14个基点(bp).

财政部此前公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元,期限分为三年和五年.除今日外,财政部还将于8月29日代理招标发行240亿元地方债,期限五年.[ID:nCN1896395]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)