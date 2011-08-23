〔中国公开市场〕一年央票收益率止升企稳,舒缓加息忧虑(更新版)

(新增央行公告、交易员评论)

* 一年央票收益率止升企稳于3.5840%

* 市场对升息的担忧情绪得以平复

* 未来或将倚重公开市场操作手段

路透上海8月23日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率止升企稳,此举极大地平复了市场对升息的担忧情绪.同时,也明示央行此前上调收益率,旨在提高央票吸引力,助力流动性回收,未来或将更倚重公开市场操作手段.

"终于有一个好点儿的消息了,加息预期继续减弱,"华南一券商交易员表示.

央行公告显示,今日稍早招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;同时未进行正回购操作.央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势,令市场升息预期重燃.

华中一券商分析师亦指出,不论从内外部经济环境,还是国内通胀走势,短期内加息的概率都较小.央行更倾向于通过温和的公开市场操作手段调节流动性.不过,由于一二级市场利率倒挂现象依然比较突出,不排除後期央票发行收益率继续上调的可能性.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.7224%,高出一级市场约14个基点(bp).

上述华南交易员则认为,近期公开市场到期量都不大,央行压力也随之舒缓,即使单纯依靠公开市场操作回收流动性,再次上调一年期央票发行收益率的必要性也不大.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已连续五周净投放,累计金额达2,030亿元,其中上周净投放量为380亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 250

正回购到期 --

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