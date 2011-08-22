〔中国汇市〕人民币兑美元弱势窄幅波动,中间价略走强结汇盘续涌现

* 虽然人民币中间价略有走强,不过结汇盘仍继续涌现

* 即期汇价弱势窄幅波动,胶着于6.3950一线

* 升值预期较统一,然机构自营盘操作较谨慎

路透北京8月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价弱势窄幅波动.虽然人民币中间价略有走强,不过结汇盘仍继续涌现,致即期汇价胶着于6.3950一线.

"今早即期汇价窄幅波动,胶着在3950一线."上海一大型银行交易员称,"这两天即期价格还算高,高位结汇的压力会比较大."

上海另一银行交易员也表示,综合远期汇市等市况综合判断,机构人民币长期升值的预期还是比较统一的.不过,去年重启汇改前後,有过人民币一次性较大幅升值後反复的情况;当前,机构自营盘会担心类似走势重演,故操作会比较谨慎.

北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.3961元,上日收盘价为6.3930元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3997元,上日中间价为6.4032元.

北京时间11:54,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/50,上日尾盘为6.2840元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3725/55元,上日尾盘报6.3750元.

东京汇市,美元兑日圆周一上涨,从上周末所及纪录低点处回升,因投资者警惕日本当局将入场干预因而回补美元空仓,并且发现一家美国银行买入美元兑日圆.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)