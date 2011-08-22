〔中国债市动态〕现券收益率中短端略涨,因资金面持续吃紧

路透上海8月22日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率中短端略涨,因国电转债申购导致资金面吃紧,而且预计这一影响在本周前半段时间仍会持续.

交易员指出,央行是否加息目前仍难确定,但通胀见顶和经济增速的回落是可以预期的,因此即便短期的资金因素导致市场出现一定波动,收益率上涨幅度料有限,整体震荡盘整格局暂时也不会改变.

上海一券商交易员称,"因为资金吃紧,中短端涨了点,一些新发三年左右的中票,可能有4-5个点,中长端比较平稳."

他还表示,本周新债供给量大,而公开市场到期量很少,这或对市场流动性缓和有些不利.

中国银行间市场周一主要回购利率早盘继续上行,短期品种涨幅尤甚.国电电力可转债的申购资金尚未回流市场,回购利率惯性走升,预计资金面将在资金解冻後有所缓解.[ID:nCN1914355]

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.其公告并显示,网下申购款将于24日(周三)退还,网上申购资金将于25日(周四)解冻.

北京时间11:54时,银行间债市剩馀期限将近10年的国债110008tCN110008=CFXM最新双边报价3.95%/3.88%,上日尾盘报3.94%/3.90%.(完)