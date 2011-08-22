〔中国货币市场〕回购利率延续涨势,等待转债申购资金回流(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月22日电---中国银行间市场周一主要回购利率早盘继续上行,短期品种涨幅尤甚.国电电力可转债的申购资金尚未回流市场,回购利率惯性走升,预计资金面将在资金解冻後有所缓解.

"如果没有明显的资金释放出来的话,我觉得这个价格会一直上扬,24号(周三)可能早盘还不会下来,下午可能才会有所好转吧,"深圳一银行交易员称.

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]其公告并显示,网下申购款将于24日(周三)退还,网上申购资金将于25日(周四)解冻.

上海一银行交易员亦称,受存准率高企等因素影响,加上政策面并无放松迹象,回购利率延续上周的涨势并无意外,转债申购的冲击仅是资金面异常脆弱和敏感的表现.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0431 3.7282 +31.49

七天CN7DRP=CFXS 4.9955 4.5171 +47.84

14天CN14DRP=CFXS 4.7918 4.5905 +20.13

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0265 3.7175 +30.90

七天CHICNY7D=CFXS 4.9533 4.5845 +36.88

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6700 3.4400 +23.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1700 3.7200 +45.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5500 4.2800 +27.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.6892 3.4425 +24.67

七天SHICNYSWD= 4.3033 3.7658 +53.75

三个月SHICNY3MD= 5.4328 5.4328 0.00

====================================================================(完)