《外汇动态》银行间投机客推低美元/菲律宾披索,但市场保持谨慎

0353GMT--银行间投机客卖出美元兑菲律宾披索PHP=PDSP,但市场人士仍不愿进一步推低,因对美国经济成长放缓和欧元区债务危机的忧虑挥之不去.

投资者亦关注于本周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在Jackson Hole的演讲.

美元兑菲律宾披索下滑0.1%至42.585,即本月初涨势的约23.6%回档位.

周一稍早,该货币对一度最低跌至42.53,弥补了上一交易日的缺口,该低位料为支撑位.

"我预计周五之前市场将保持高度防御性,"一位驻马尼拉的欧系银行交易员表示,"依我看,本周五(美联储)将不会推出第三轮量化宽松政策(QE3),不过我觉得贝南克将不会完全排除这种可能性."

这位交易员预计,美元兑菲律宾披索将介于42.50和42.80之间.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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