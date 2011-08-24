更正:《瑞士金融分析》央行动用外汇互换意在阻升瑞郎,不代表融资市场紧张(8月23日)

(更正:因译文有误,内文倒数第五段应改为,"欧洲瑞郎期货"已变为负值,非"欧元-瑞郎期货")

* 瑞士银行业无明显的融资紧张迹象

* 外汇互换或为央行宽松操作的内容之一

* 盯住汇率制或设定瑞郎汇价上限的可能性仍低

路透苏黎世8月19日电---商业银行人士与分析师周五称,瑞士与美国央行之间开展罕见的外汇互换,大概是瑞士当局试图压低本币的举措之一,并非瑞士银行体系发生问题的迹象.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四披露,8月17日止当周,已向瑞士央行提供2亿美元流动性[ID:nCN1910313],这是两国央行2010年5月重新开放互换额度以来,瑞士央行首次加以动用.

在全球市场惶惶不安之际,这则消息令人揣测,这或许是因为瑞士一家商业银行取得美元融资发生困难,而引起瑞士央行作出回应.

但交易员与分析师表示,瑞士银行业并没出现任何美元融资困难的迹象,相反,他们认为瑞士央行扩充美元供应,是压低瑞郎汇价的努力之一.瑞郎兑欧元EURCHF=在8月9日触及纪录高位.

瑞士两家大型银行--瑞银集团UBSN.VX与瑞士信贷CSGN.VX均称未使用到这项货币互换工具,瑞士最大的专业财富管理公司Julius Baer也作出同样的表示.

"没有紧张现象.遇到问题的可能是一家非瑞士银行,央行或许只是在试探情况."一位货币市场交易员表示.

交易员指出,瑞士央行8月10日在每周回购操作中向一家机构释出了2亿美元资金,在这之後央行与美联储进行这笔外汇互换.而接着次周在8月17日的回购操作中,并未见到任何美元需求.

"最近没有再次发生,这就说明不存在融资压力,应该也就没有显示融资形势出现任何恶化."瑞信分析师Fabian Heller说.

瑞士央行已将瑞郎利率调降至零,并正通过快速扩大银行活期存款规模,向市场挹注大量瑞郎,作为提升瑞郎持有成本的举措之一.活期存款是商业银行存在央行的账户,构成银行体系流动性的很大一部分.

瑞士央行扩大活期存款的工具就是外汇互换以及回购自身债券.本周稍早,瑞士央行将活期存款规模从1,200亿瑞郎扩大至2,000亿瑞郎.

瑞银分析师Reto Huenerwadel称,2,000亿瑞郎的总规模说明这并非什麽重大事件,这样的规模并不大.

**下一步行动**

瑞郎兑欧元自触及历史高位後已回落约10%.瑞士央行强烈的口头警告,以及瑞士政坛对阻止本币过度升值的支持加大,都是造成瑞郎回落的因素.

一些市场人士原揣测,瑞士央行可能采取更激进举措来阻升瑞郎,或许最早就是这个周末.但数位分析师表示,鉴于目前的成绩,央行不大可能这麽快就采取新的举措.

外界此前臆测,瑞士央行可能恢复现汇市场干预.但目前为止央行并未这麽做,意味着央行可能会先尝试其它方法.瑞士央行曾在2009-2010年间干预汇市,并因此录得巨额亏损,招致激烈的批评.

"我不太相信央行会干预.央行这周稍早曾有过机会.谣言只是稀松平常的市场因素,瑞士央行不大可能想去加以制止."Informa Global Markets分析师Mark Mitchell说.

但他也补充说,如果央行没有行动,投资者可能会更有胆量去推高瑞郎,尤其是如果欧洲央行(ECB)最终出于区内经济放缓考虑而采取降息的话.

瑞郎流动性极度宽松,以致于短期固定收益产品的利率,如欧洲瑞郎期货<0#FES:>已变为负值.另一个选项可能是,瑞士政府对离岸瑞郎存款征税,使这些存款的利率实际变为负值.

不过,Heller表示,"负利率很棘手,实施这些做法可能引发银行其它反应,因为这麽做会对银行的利润率产生负面影响."

"瑞士央行总是很擅长制造意外,因此我不排除任何可能性,但鉴于欧元兑瑞郎过去几天虽已下跌,但仍守在1.10上方,说明瑞士央行的行动有所收效."

外界也曾揣测,瑞士央行可能会试图将瑞郎盯住欧元,或设定其汇价上限,但很多分析师对此持怀疑态度,他们指出守住特定汇率水平可能会诱发市场来测试这些水平,从而将需要央行实施持续性大规模干预.

"汇率上限是最後剩下的重磅工具之一,央行必须慎选使用时机."意大利裕信银行分析师Alexander Koch说,"如果他们把欧元兑瑞郎下限目标价定在1.10/.15,会比较容易达成,但对瑞士经济的其它方面没多少益处.而另一方面,如果要维持瑞郎兑欧元贬值至1.25附近,做起来难度要大得多."(完)