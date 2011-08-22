《中国信用债发行日程一览表》--8月22日

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中国债券市场人士习惯上根据债券所承担风险不同,将其划分为利率产品和信用产品(即信

用债)两类.

其中利率产品是指仅具有利率风险的品种,基准利率变动是主要影响因素,一般为国家信用

等级,主要包括国债、央行票据和金融债(主要指政策性银行所发行).

而信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主

要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债

及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;

而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》