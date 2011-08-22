《中国信用债发行日程一览表》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
欲浏览目前中国信用债的发行日程,请点选NEWISSUEC
中国债券市场人士习惯上根据债券所承担风险不同,将其划分为利率产品和信用产品(即信
用债)两类.
其中利率产品是指仅具有利率风险的品种,基准利率变动是主要影响因素,一般为国家信用
等级,主要包括国债、央行票据和金融债(主要指政策性银行所发行).
而信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主
要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债
及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;
而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。