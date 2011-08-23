《交易视点》中国信用债市场全面回暖,供给放量不会抬升收益率--中信

路透上海8月23日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，随着市场的逐步回暖，中票一级发行放量，且多数新发中票的需求较强，均能以溢价成交，传递了非常明显的积极信号，信用债市场已经全面回暖，一级放量不会抬升收益率只会部分的延缓收益率下降的速度。

以8月17日发行的11中煤MTN1（150亿）为例，从市场担心的抬升收益率到最後溢价10bp成交，实际需求远好于市场预期。

从趋势看，经济增速放缓及欧美债务危机预期等因素使得货币政策再度明显趋紧的可能性下降，且即使再加息一次，在当前收益率水平下，对中票市场的影响也较为有限。

而资金面看，仅国电转债申购就使得回购利率大幅上行，说明目前流动性恢复正常的基础不牢固，如果准备金率超预期再次上调则可能会对形成明显冲击。

我们依然认为中票市场在利率风险、资金面以及信用风险的等方面所面临的利空因素逐渐缓解，市场环境明显转暖，但考虑到货币政策仍存在一定的不确定性，依然建议重点考虑三年以内的中高等级信用债，可适当增加五年期高等级品种的配置，但对低等级品种需等待更好的时机。

短期融资券方面，一年期AAA短融收益率仍达5.25%，隐含一定的资金面紧缩预期，即使出现一定的负面因素，其高收益率和低久期使得短融风险明显低于中长期品种，其配置价值依然较高。

**城投债难有明显交易或配置型机会**

11株高科债是收益率大幅上升以来发行的第一只典型城投债，年期7.82%的收益率并不具吸引力，其成功发行也不意味着需求的明显回升。

从二级市场看，城投债不论是流动性还是收益率水平，并未出现明显回暖迹象，难有明显交易或配置型机会，需等待一级市场出现明显的放量才可能是再次介入的时机。

**交易所信用债**

（1）上周交易所信用债结束了自8月初以来持续两周的反弹，市场整体收益率出现普涨，尤其是前期反弹幅度较大的低等级城投债上周收益率上升幅度较大。

（2）一级市场放量发行，而且与银行间市场类似的是，规模较大的11大秦01最终票面利率5.48%远低于市场预期的5.6%，处于预设区间5.2%-6%的下端，反映出市场需求较为旺盛。这主要是由于2-3年期高等级公司债供给较少，未来供给对这一期限的收益率影响较小，而5年期中低等级供给非常多，可选择馀地较大，投资者并不急于配置。

（3）市场未来小幅波动的可能性较大，继续建议对质押比率高且更易回购的主体评级在AA+以上的高等级公司债进行重点配置，期限可放宽至3-5年，由于此类债券後续供给较少，建议把握为数不多的一级市场配置机会。(完)

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