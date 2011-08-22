〔路透基点〕中国境内人民币贷款市场业务稳步开展

路透香港8月19日电---据汤森路透旗下基点报导,中国境内人民币贷款市场稳健涌现新的贷款案,得益于资金需求旺盛以及银行开展联合贷款的意愿强烈.

由于受到单一银行的贷款额度以及存贷比不超过75%的限制,中国各家银行正急于和其他银行"共享"业务,开展更多联合贷款或俱乐部贷款,而不是双边贷款,以便共担风险和纾缓流动性压力.

"我近期在市场看到仅5亿元人民币的小规模贷款也采用联贷方式,"依银行驻北京的信贷高管表示.

目前市场正在进行的贷款包括南方水泥股份有限公司的10亿元人民币三年期贷款,南方水泥乃香港上市公司中国建材(3323.HK)的子公司.

中国农业银行、中信银行和法国东方汇理银行担任主办行,南方水泥贷款项目的利率为中国人民银行三年期贷款利率的100%,上限费约120个基点.市场对该宗贷款反应热烈,三家银行正寻求获得担任参贷银行的内部批准.

另外,中信银行也在为一家金融机构安排约8亿元人民币的联合贷款,所有资金成本为上海银行间同业拆放利率(Shibor)加码约200个基点.

但不是所有银行都能分享到这些机遇.一些外资银行称,他们听闻市场有很多贷款交易,随後也签约了,但未收到任何邀请函或贷款条件清单.

通常主办行会在第一轮探路时圈选可能接受贷款条件的承贷机构,然後才会邀请这些机构加入联贷案,而不是到处大洒邀请函.

"我们的人民币资金成本高于中资银行,而且往往我们无法就贷款定价达成一致,"一家外资银行的贷款高管人士表示,他并称,他所属的银行无法接受所有资金成本低于较中国央行利率加码120%的贷款案.

粤海控股集团有限公司与中信银行、上海浦东发展银行在8月初签署8.20亿元人民币六个月期贷款,利率为中国央行官方利率的100%.粤海控股是广东省在中国境外业务规模最大的集团.

汤森路透数据显示,7月份境内人民币联合贷款规模相当于11.7亿美元,低于今年上半年月均的17.5亿美元.另外,中国人民银行网站公布,7月新增人民币贷款4,926亿元,低于6月的6,340亿元,为七个月低位.[ID:nCN1892209](完)