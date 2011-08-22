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债券 | 2011年 8月 22日 星期一 12:18 BJT

《中国国债发行日程表》--8月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间

(亿元人民币)

============================================================================

财政部 *300 7年 *周三招标 记账式国债 *8/25-8/29 *8/31

(今年第17期七年期品种续发)

财政部 300 10年 *3.93% 记账式国债 8/18-8/22 8/24

财政部 60 1年 3.85% 凭证式国债 8/10-8/23 --

150 3年 5.58% 凭证式国债 8/10-8/23 --

90 5年 6.15% 凭证式国债 8/10-8/23 --

财政部 -- 1/3/5年 -- 储蓄国债 9月 --

财政部 -- 3年 -- 记账式国债 9月7日 --

财政部 -- 1年 -- 记账式国债 9月14日 --

财政部 -- 6个月 -- 贴现国债 9月16日 --

财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9月21日 --

财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10月12日 --

财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10月19日 --

财政部 -- 10年 -- 记账式国债 11月16日 --

财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11月23日 --

财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12月7日 --

财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12月14日 --

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间

(亿元人民币)

============================================================================

广西等 236 3年 *4.01% 地方政府债 *8/23-8/25 *8/29

七省市 240 5年 8月29日招标 地方政府债 -- --

注:1、*代表新增

2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

--整理 曲伟治; 审校 李宏薇

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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