《企业看点》--8月22日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月22日电------以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周一报导,Lloyds Banking Group(LLOY.L)正与监管部门进行初步交涉,可否降低对收购其部分分支的潜在买家的资本要求.[ID:nL5E7JL0KH]

* 金融时报报导,WL Ross主席兼首席执行官Wilbur Ross称,如果运输业出现机会,他已准备好进行大量投资.[ID:nL5E7JL0JL]

* 华尔街日报周日报导,收购视频服务提供商Hulu LLC的报价有效期至周三,收购价可能从约5亿美元到20亿美元不等.[ID:nN1E77K09P]

* 彭博报导,医疗设备生产商Kinetic Concepts IncKCI.N收到Avista Capital Partners LLC旗下的ConvaTec Inc的竞争性收购要约,价格高于此前Apax Partners LLP所出的50亿美元.[ID:nN1E77K077]

* 华尔街日报在网站上报导,MediaNews Group IncMNWG.PK推迟买入Freedom Communications Inc旗下报纸,因融资出现问题.[ID:nN1E77K05Y]

* 华尔街日报报导,Skype同意收购GroupMe.[ID:nN1E77K095]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)