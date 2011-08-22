《中国金融债发行日程表》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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以下为中国即将或正在发行的金融债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间
(亿元人民币)
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*国开行 不超过160 1年 周四招标 固息金融债 8/26-9/1
不超过200 3年 周四招标 浮息金融债 8/26-9/1
(一年定存基准)
进出口行 *200 7年 *4.49% 固息金融债 8/16-8/25
*200 5年 *4.37% 固息金融债 8/16-9/1
国开行 *160 3年 *4.33% 固息金融债 8/19-8/23
*200 10年 *4.73% 固息金融债 8/19-8/24
农发行 -- -- -- 金融债 9/8
农发行 -- -- -- 金融债 9/22
农发行 -- -- -- 金融债 10/11
农发行 -- -- -- 金融债 11/10
瑞穗银行 10 2年 -- 浮息金融债 --
(中国) (一年定存基准)
深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --
(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --
浦发银行 至多500 5年以上 -- 次级债 --
(600000.SS) 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前
兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --
注: *表示新增.(完)
--整理 曲伟治; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。