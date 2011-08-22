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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--8月23日****

路透8月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差7.45

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5

服务业PMI 53.5 54.2

综合PMI -- 53.2

0728 德国制造业PMI 8月初值 50.8 52.0

服务业PMI 52.0 52.9

综合PMI -- 52.2

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.5 50.4

服务业PMI 50.9 51.6

综合PMI 50.1 51.1

0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负25.0 负15.1

现况指数 87.0 90.6

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负13 负10

1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +4.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.2 31.2

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 7月 逆差1.50 顺差2.30

(较上年同期) 顺差10.6 顺差10.2

进口(亿新西兰元) 39.5 37.4

出口(亿新西兰元) 37.5 39.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 负0.06 -- (完)

--整理 李富强;审校 孙茉莉

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