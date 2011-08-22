主要国家经济指标预测--8月23日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差7.45
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5
服务业PMI 53.5 54.2
综合PMI -- 53.2
0728 德国制造业PMI 8月初值 50.8 52.0
服务业PMI 52.0 52.9
综合PMI -- 52.2
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.5 50.4
服务业PMI 50.9 51.6
综合PMI 50.1 51.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负25.0 负15.1
现况指数 87.0 90.6
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负13 负10
1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +4.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.2 31.2
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 7月 逆差1.50 顺差2.30
(较上年同期) 顺差10.6 顺差10.2
进口(亿新西兰元) 39.5 37.4
出口(亿新西兰元) 37.5 39.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 负0.06 -- (完)
--整理 李富强;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。