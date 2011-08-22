《外汇动态》银行间投机客持有多头仓位,限制美元/韩元涨势--交易员

投机商平仓导致美元/韩元一度下跌至1,081.0,不过股市下跌令平仓操作减少."仍有一些因全球经济担忧而建立的多头仓位."一外资银行驻首尔的资深交易员称,并预期美元/韩元涨幅受限,尽管外资继续抛售韩国股票.另外一名交易员表示:"目前做多看起来更有吸引力.不过很多人都在做多,我愿意在1,082下方买入."