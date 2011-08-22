版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 13:22 BJT

《外汇动态》银行间投机客持有多头仓位,限制美元/韩元涨势--交易员

0501GMT---交易员称,银行间投机客持有美元/韩元KRW=KFTC多头仓位,限制美元/韩元涨势.

投机商平仓导致美元/韩元一度下跌至1,081.0,不过股市下跌令平仓操作减少."仍有一些因全球经济担忧而建立的多头仓位."一外资银行驻首尔的资深交易员称,并预期美元/韩元涨幅受限,尽管外资继续抛售韩国股票.另外一名交易员表示:"目前做多看起来更有吸引力.不过很多人都在做多,我愿意在1,082下方买入."

美元/韩元下跌0.4%报1,083.4.外资可能连续第四天进行净卖出,规模达2,081亿韩元(1.914亿美元).(完)

--编译 李富强;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐