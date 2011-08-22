新疆和田食物中毒事件致11人死亡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月22日电---新华社报导称，新疆和田地区发生一起食物中毒事件，导致11人死亡，其中包括一名6岁儿童，另有约120人患病，怀疑可能是由于食用了装在曾储存防冻液的塑料桶内的醋。
据新华社报导，警方称和田地区皮山县桑株乡的这些村民，周六就餐时曾食用装在两个塑料桶里的醋，後来陆续感觉不适。这两个桶曾用来储存防冻液。
有关部门目前仍在确认中毒原因。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。