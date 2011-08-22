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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:35 BJT

新疆和田食物中毒事件致11人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月22日电---新华社报导称，新疆和田地区发生一起食物中毒事件，导致11人死亡，其中包括一名6岁儿童，另有约120人患病，怀疑可能是由于食用了装在曾储存防冻液的塑料桶内的醋。

据新华社报导，警方称和田地区皮山县桑株乡的这些村民，周六就餐时曾食用装在两个塑料桶里的醋，後来陆续感觉不适。这两个桶曾用来储存防冻液。

有关部门目前仍在确认中毒原因。(完)

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