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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 13:18 BJT

《中国2011年国债发行中标明细表》--8月22日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细:

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数

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一期 1/12 1 2.81% 2.83% 300 1.73

续发 4/15 2.7421% -- 200 1.49

(中标收益率)

续发 5/13 3.0246% -- 117.1 --

(中标收益率) (计划发行200亿元,未招满)

=====================================================================

二期 1/19 10 3.94% 3.98% 300 1.92

续发 5/18 3.8051% 3.82% 320.6 1.93

(中标收益率)

=====================================================================

三期 1/26 7 3.83% 3.82% 300 1.74

续发 5/11 3.5924% 3.61% 325.2 1.84

(中标收益率)

=====================================================================

四期 2/16 5 3.60% 3.63% 300 2.00

续发 4/13 3.4070% 3.45% 339.70 2.21

(中标收益率)

=====================================================================

五期 2/23 30 4.31% 4.34% 280 1.69

=====================================================================

六期 3/2 7 3.75% 3.79% 300 2.11

=====================================================================

七期 3/9 3 3.22% 3.29% 280 2.41

续发 4/20 3.1670% 3.18% 300 1.84

(中标收益率)

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八期 3/16 10 3.83% 3.89% 300 2.14

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九期 3/23 1 2.80% 2.87% 300 2.05

续发 6/17 3.9576% -- 133.5 --

(中标收益率) (计划招标200亿元,未招满)

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10期 4/27 20 4.15% 4.15% 300 1.65

续发 7/27 4.4781% 4.43% 280 1.71

(中标收益率)

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11期 5/4 1 2.77% 2.77% 301.8 1.59

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12期 5/25 50 4.48% 4.41% 300 1.38

=====================================================================

13期 6/1 3 3.26% 3.25% 300 1.48

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14期 6/8 5 3.44% 3.40% 300 1.36

续发 8/3 3.9278% 3.81% 300 1.11

(中标收益率)

=====================================================================

15期 6/15 10 3.99% 3.90% 309 1.78

续发 7/20 4.0558% 4.01% 310.3 1.71

(中标收益率)

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16期 6/22 30 4.50% 4.44% 300 1.59

续发 8/10 4.5253% 4.58% 280 2.17

(中标收益率)

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17期 7/6 7 3.70% 3.69% 300 1.56

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18期 7/13 1 3.48% 3.39% 300 1.33

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*19期 8/17 10 3.93% 3.92% 300 2.03

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合计 8,577.2

以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细:

债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数

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一期 4/15 91 2.5531% 100 2.13

二期 5/13 182 2.9109% 96.3 --

(计划发行100亿元,未招满)

三期 7/8 182 3.7037% 117.6 --

(计划发行150亿元,未招满)

四期 8/5 273 3.8901% 150 2.38

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合计 463.9 (完)

注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币.

2.*表示新增.

3.2010年国债发行中标明细表请点选[ID:nCN1513269].

--整理 曲伟治; 审校 李宏薇

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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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