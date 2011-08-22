〔欧洲经济〕ECB诺沃特尼担心EFSF修订无法在原定时限前完成--报导

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透维也纳8月22日电---奥地利杂志Profil引述欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的话报导称,他担心欧元区国家不会按计划迅速推动议会批准调整欧洲金融稳定机构(EFSF)援助资金规模.
"我担心原本设定10月底以前的期限无法实现,"Profil在8月22日刊物上引述他的讲话称.
区内成员国必需接受对EFSF的修订,才能接手欧洲央行在必要时进入二级市场买入受困国家公债的任务.(完)
--编译 梁睿雪;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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