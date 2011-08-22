〔欧洲经济〕ECB诺沃特尼担心EFSF修订无法在原定时限前完成--报导

路透维也纳8月22日电---奥地利杂志Profil引述欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的话报导称,他担心欧元区国家不会按计划迅速推动议会批准调整欧洲金融稳定机构(EFSF)援助资金规模.

"我担心原本设定10月底以前的期限无法实现,"Profil在8月22日刊物上引述他的讲话称.

区内成员国必需接受对EFSF的修订,才能接手欧洲央行在必要时进入二级市场买入受困国家公债的任务.(完)