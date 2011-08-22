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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 13:52 BJT

〔欧元区经济〕市场对欧元有信心,担忧没有理由长期持续--朔伊布勒

路透柏林8月22日电---德国财政部长朔伊布勒周一在Deutschlandfunk电台访问中表示:

* 欧元仍是稳定货币,市场对欧元有信心

* 美国债务水平比欧洲"最困难"国家的还要高

* 大家都觉得过去几周金融市场的动盪有点意外

* 市场向下调整有些过度

* 目前德国没有衰退迹象

* 所有因素均显示2011年成长率将达到3%,远高于之前预估

* 过度乐观预期最近有所降温

* 德国就业市场的发展仍很正面

* 市场上的担忧没有理由长期持续(完)

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