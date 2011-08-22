〔欧元区经济〕市场对欧元有信心,担忧没有理由长期持续--朔伊布勒

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月22日电---德国财政部长朔伊布勒周一在Deutschlandfunk电台访问中表示:
* 欧元仍是稳定货币,市场对欧元有信心
* 美国债务水平比欧洲"最困难"国家的还要高
* 大家都觉得过去几周金融市场的动盪有点意外
* 市场向下调整有些过度
* 目前德国没有衰退迹象
* 所有因素均显示2011年成长率将达到3%,远高于之前预估
* 过度乐观预期最近有所降温
* 德国就业市场的发展仍很正面
* 市场上的担忧没有理由长期持续(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选