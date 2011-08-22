《亚洲油品展望》供给紧俏料支持燃料油及石脑油持坚

* 柴油市场考虑中国柴油进口的可能性

* 燃料油将因供给紧张而持坚

* 石脑油预计将强劲

路透新加坡8月22日电---亚洲燃料油本周预计将保持坚挺,因输往亚洲燃料油趋于紧俏,持续提振市场人气.

柴油市场料将持稳,不过若台塑石化麦寮厂复工,或者迹象显示中国进口增加,都有可能改变市场方向.

**石脑油人气料持坚**

亚洲石脑油市场人气料将持坚,因欧洲运往亚洲油品有限,且印度下月出口预计将低于今年的月均值,造成供给紧俏.

下月印度出口预计将减少至85万吨,低于7月的100万吨水平,并且低于今年前八个月约90万吨的每月均值.

交易商称,巴西对用作汽油调和之用的石脑油买兴浓厚,抽走运往亚洲的欧洲船货,因较高的乙醇价格迫使巴西更依赖汽油.

巴西国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)供应主管Paulo Roberto Costa上周表示,该公司8月将进口63万桶汽油.

这将使该公司2011年至今的进口量达到315万桶,而2010年全年的进口量为300万桶.

汽油需求增长与乙醇价格高企有关,过去几年蔗糖厂的乙醇产量并未持续增长.

石脑油裂解价差上周五处于三个半月高点131.58美元.

实货跨月价差处于每吨逆价差5.00美元,为5月19日以来最高.

交易员预计裂解价差和跨月价差本周仍将继续保持坚挺.

**柴油持稳,关注台塑石化和中国进口**

柴油即期跨月价差可能会在平价附近盘旋,而裂解价差将在18美元附近的区间内波动.

不过台塑石化(6505.TW)位于麦寮的一间日产量为54万桶的炼厂复产时间早于预期,可能打压市场人气.

地方政府官员周五表示,裂解厂重启的时间尚不确定,因仍有待进行安全检查.

中国提高柴油进口因应国内需求,可能为柴油价格提供支撑.

从基本面来看,受地区高供应量以及东西套利窗口关闭影响,中质馏分油市场仍旧疲弱.

**燃料油料维持坚稳**

燃料油本周料维持在较坚稳的水准,因供应趋紧.

9月/10月跨月价差上周五升至每吨5.00美元上方,料可守稳该水准,周一0430GMT时报5.13美元.

9月来自西方和中东等主要供应来源的流入连续第二个月紧俏,尤其是380-cst船货.

主要原因是来自伊朗的出口减少,受伊朗国内天然气供应中断的影响,8月和9月运抵东亚的船货降至远低于平均水准,不到30万吨.

西方套利流入连续第三个月低于平均水准,8月流入量为300-310万吨,9月目前为止预定数量为270-280万吨.(完)