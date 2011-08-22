修正:〔德国财政〕今年预算赤字与GDP之比或降至1.5%,提早两年达到要求

(更正:因原文有误,首段应为"柏林8月22日电",非"柏林8月20日电")

路透柏林8月22日电---德国财政部周一表示,预计今年该国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将降至1.5%,提早两年降至马斯垂特条约所要求的3%上限以下,并有望到2014年实现预算平衡.

德国财政部此前表示,今年预算赤字与GDP之比或跌至2%以下,不过2015年料还将出现预算赤字.德国2010年预算赤字与GDP之比为3.3%,高于马斯垂特条约3%的上限.作为欧洲最大的经济体,德国的经济复苏快于预期,推高了预算赤字.

德国财政部在其月度报告中称,到今年年底,德国债务规模料降至相当于GDP的80%,比一年前下跌3个百分点,2015年料续降至71%.而马斯垂特条约规定的该比率上限为60%.

财政部还表示,目前金融市场的动荡或进一步打压消费者需求,但仍预计经济保持正面趋势.(完)