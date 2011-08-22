〔路透调查〕新加坡7月CPI料较上月和上年同期分别升0.45%和5.0%

* 公布项目:新加坡7月消费者物价指数(CPI)

* 公布时间:8月23日(周二),0500GMT

* 路透预估:经季节调整後较上月成长0.45%,较上年同期成长5.0%

新加坡消费者物价指数(%)

7月预估中值 7月区间 6月实际区间 分析师人数

较上月(经季节调整後) +0.45 +0.3/+1.1 +0.4 6

较去年同期 +5.0 +4.4/+5.3 +5.2 11

关注点:

--新加坡金管局(MAS)7月将2011年通胀预估从3-4%上修至4-5%,称因房租和汽车价格上涨高于预期.金管局表示,年通胀预计将在6月和7月渐回"略超5%"的水平,之後"将在年底前呈缓慢下降趋势".

--资金向新加坡的涌入已令坡元掉期利率(SOR)变为负值,市场将新加坡视为避险地.SOR是常用贷款基准利率,若其为负值则意味着借方利率成本下降.不过,新加坡金管局表示,货币市场正在照常运行.

--新加坡金管局透过坡元兑一篮子其他货币的汇率来管理其货币政策.其当前的立场是允许坡元逐步升值,以最大程度减轻输入型通胀的影响.部分分析师认为,央行发布10月货币政策声明时,可能会宣布放缓升值步伐.

市场影响:

--随着经济成长停滞而通胀居高不下,若CPI涨幅低于预期,新加坡金管局将有馀地在10月略微放宽货币政策.(完)