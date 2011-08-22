〔中国贸易〕7月精炼铜进口194,280吨,同比减少13.55%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月22日电---以下为中国海关最新公布的中国主要金属和农产品进出口数据.
浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
中国7月精炼铜进口194,280吨,同比下降13.55%--海关
中国7月原铝进口7,575吨,同比增长115.69%--海关
中国7月未锻压镍进口18,990吨,同比上升32.45%--海关
中国7月精炼锌进口16,237吨,同比下降50.76%--海关
中国7月精炼铅进口253吨,同比下降90.81%--海关
中国7月精炼锡进口865吨,同比下降48.51%--海关
中国7月精炼铜出口3,785吨,同比上升110.56%--海关
中国7月原铝出口17,862吨, 同比上升12.16%--海关
中国7月白银进口284,186.94千克,同比下降43.22%--海关
中国7月钯金进口2,283.62千克,同比下降2.46%--海关
中国7月铂金进口3,688.13千克,同比下降12.45%--海关
中国7月稀土金属出口1,374吨,同比下降59.34%--海关
中国7月小麦进口107,830吨, 同比下降18.4%--海关
中国7月玉米进口172,623吨, 同比下降10.92%--海关
中国7月食糖进口256,474吨, 同比下降16.13%--海关
中国7月天然橡胶进口130,451吨, 同比下降11.81%--海关
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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