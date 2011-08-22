〔欧元债市〕德债期货走强,因围绕经济成长的忧虑仍主宰市场

路透伦敦8月22日电---德债期货周一盘初走强,因市场对全球经济成长表示忧虑,打压亚洲股市走势疲软,令投资者寻求避险,给德债带来支撑.

欧元区债务危机持续背景下的焦点料将落在欧洲央行购债数据上,而欧洲股市料将延续近来的跌势.