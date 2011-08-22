《交易视点》中国央票发行利率上升抑制中票收益率下行空间--中金

路透上海8月22日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，信用债需求回暖并不表示收益率就会很快回落，伴随着央票利率的上调，3-5年期中票收益率在未来一段时间都没有下降的空间，因此配置节奏宜慢不宜快，而短融收益率在国电转债申购结束後有望重新回落。

新发短融中建议优先配置唯一的投资级品种广晟；其馀三支投机级个券信用资质差异不大，推荐发行利率最高的AA-级苏国泰。

新发中票中，优先推荐5年期AAA中煤，3年AAA国药控从行业分散角度可适当配置；AA华有色是典型的伪AA，建议投资者回避。

新发非城投企业债京能和义煤都达到投资级，且收益率比中票高20bp，也好于交易所新发的公司债，适合长期配置，但企业债的流动性目前仍然很差，没有明显改善。

**从齐鲁评级展望负面看中小银行的信用前景**

年初爆发的齐鲁银行伪造金融票证事件折射出部分城商行资本规模小、抗非预期损失能力弱以及内控风险大的信用问题，近期大公已将齐鲁银行的次级债评级展望调整为负面。

我们注意到中小银行在财务指标方面的差异化并不明显，而且盈利能力和资产质量也不显着弱于大型银行，评级的差异主要体现在规模上。

但是在非财务指标方面，中小银行普遍具有股东结构分散、收入结构单一、存款稳定性较差、贷款集中度偏高等问题。

我们认为中小银行的信用风险更多的体现在这些非财务数据上，它对公司内部治理提出更高的要求，而内控风险从一般的信息披露中很难发觉，需要更多关注审计报告中是否有保留意见。

此外，中小银行在获得第三方支持方面要明显弱于大型银行，因此地方政府的财政实力以及银行在当地的重要程度也需要纳入考量。

趋势上看，中小银行的信用前景并不乐观。

首先，迅速扩张的贷款规模以及资本充足率新规为中小银行带来较大的後续资本补充压力，但目前股权融资面临较大的困难；

其次，随着资产扩张速度的放慢，由于中小银行的关注类贷款和城投平台类贷款占比较高，未来不良贷款率会有上升的压力。

**城投债发行重启，但难改弱势格局**

上周城投债重启发行，我们认为株高科的发行尚不能作为城投债市场企稳甚至反转的信号，该大类品种面临的两大关键问题并没有得到根本解决。

第一，银监会对地方融资平台贷款的总体态度仍是限制为主，虽然推出了一些柔性的定向放松措施，但并不能消除市场对其再融资风险的担忧。

第二，近期财政部关于地方政府性债务的问题强调的仍是地方政府必须承担偿债责任，但并没有明确中央政府如何支持，也没有提出如何解决地方政府融资的长期方案。

在7.5-8%的发行利率下，我们认为地方融资平台仍会有动力继续发债，不存在需求恢复而供给反而减少的情形，收益率在未来一段时间仍将维持在高位，难以出现回落。

**交易所：5年期6.6%好于3年期6%**

近期公司债发行节奏加快，并且新券上市後不再跌破面值，显示机构对目前利率水平的认可度在不断提高，但供给压力下发行利率也很难回落，新券上市後交易价值仍难显现，我们建议在一级市场精选信用资质好的个券逐步配置。

新发的公司债主要集中在3年6%和5年6.6%两档，控股公司担保的实际增信效果不大，我们倾向于将其都看作AA级品种。

与中票收益率进行对比，我们认为5年期品种的相对价值好于3年期。

新发公司债中，推荐高等级大秦债，而锡业和重机信用资质一般，前者资质更好，但在深交所托管，融资优势不如重机，可进行分散性配置。

**评级调整：城投和煤炭上调个数最多**

本周共有2家发行人主体评级上调1小档，分别隶属于城投和煤炭，都是今年上调评级最多的两个行业，评分均不变。(完)

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