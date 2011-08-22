朝勒令金刚山旅游区韩国人3日离境

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中午网编译提供)
路透首尔8月22日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜周一下令，要求在金刚山旅游区内工作的韩国人72小时内离境。
自2008年一名朝鲜士兵在金刚山旅游区射杀一名韩国游客後，该旅游区就处于关闭状态，断绝了朝鲜一个重要的外汇收入渠道。
双方数月角力後，朝鲜政府宣布，由于韩方未在周五最後期限前达成资产处置协议，朝鲜现将对韩方在金刚山旅游区的资产进行“合法处置”。
韩国统一部网站称，名单显示，至周一时有14名韩国人在金刚山旅游区。
金刚山旅游区是1990年代由韩国现代集团旗下企业建设开发，吸引了韩国游客逾百万人次。(完)
--编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。