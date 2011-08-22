朝勒令金刚山旅游区韩国人3日离境

(本文由路透中午网编译提供)

路透首尔8月22日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜周一下令，要求在金刚山旅游区内工作的韩国人72小时内离境。

自2008年一名朝鲜士兵在金刚山旅游区射杀一名韩国游客後，该旅游区就处于关闭状态，断绝了朝鲜一个重要的外汇收入渠道。

双方数月角力後，朝鲜政府宣布，由于韩方未在周五最後期限前达成资产处置协议，朝鲜现将对韩方在金刚山旅游区的资产进行“合法处置”。

韩国统一部网站称，名单显示，至周一时有14名韩国人在金刚山旅游区。

金刚山旅游区是1990年代由韩国现代集团旗下企业建设开发，吸引了韩国游客逾百万人次。(完)