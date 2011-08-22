《欧元区经济分析》核心国家增长放缓给欧洲构成新挑战

* 欧元区核心国家经济放缓构成新风险

* 区内二线国家衰退恐加深

* 德国疲弱令大胆的新危机措施更难实施

记者 Noah Barkin; 编译 艾茂林/梁睿雪

路透柏林8月19日电---欧元区无力控制债务危机,实在令人恼火,个中原因却不难探究.

首先,德国不愿采取必要的激进措施,来改变市场对欧元计划的态度.

其次,区内17国间公开争吵不断,而他们达成的抗危机决策生效过程形同龟速.

再次,要想铲平压在希腊和其他受困成员国身上沉重的债务大山,这一挑战着实令人畏缩.

但目前为止,都有一股不变的力量始终贯穿危机,扶助欧元区克服所有困难勉力前行:那就是在德国引领下的、区内核心国家的强劲经济增长.

事到如今,就连这一支柱或许也在坍塌.

上周数据显示,欧洲最大经济体德国第二季经济增长率只有区区0.1%,这对整个欧元区来讲意义十分重大,尽管当天恰逢德法两国领袖在巴黎召开会议,相形之下削弱了数据的重要性.

一些特殊因素可能夸大了德国经济的疲弱程度,比如电力进口暂时激增,以及温暖冬季过後建筑业活动出现修正.