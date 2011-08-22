《欧元区经济分析》核心国家增长放缓给欧洲构成新挑战

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元区核心国家经济放缓构成新风险
* 区内二线国家衰退恐加深
* 德国疲弱令大胆的新危机措施更难实施
记者 Noah Barkin; 编译 艾茂林/梁睿雪
路透柏林8月19日电---欧元区无力控制债务危机,实在令人恼火,个中原因却不难探究.
首先,德国不愿采取必要的激进措施,来改变市场对欧元计划的态度.
其次,区内17国间公开争吵不断,而他们达成的抗危机决策生效过程形同龟速.
再次,要想铲平压在希腊和其他受困成员国身上沉重的债务大山,这一挑战着实令人畏缩.
但目前为止,都有一股不变的力量始终贯穿危机,扶助欧元区克服所有困难勉力前行:那就是在德国引领下的、区内核心国家的强劲经济增长.
事到如今,就连这一支柱或许也在坍塌.
上周数据显示,欧洲最大经济体德国第二季经济增长率只有区区0.1%,这对整个欧元区来讲意义十分重大,尽管当天恰逢德法两国领袖在巴黎召开会议,相形之下削弱了数据的重要性.
一些特殊因素可能夸大了德国经济的疲弱程度,比如电力进口暂时激增,以及温暖冬季过後建筑业活动出现修正.
但是再结合以法国4-6月季度经济零增长的数据,就可看出自债务危机近两年前爆发以来一直在推动欧元区经济的德法二国,可能出现消费者原因导致的经济大幅放缓.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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