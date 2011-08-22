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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 14:45 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元/日圆接近纪录低位

0633GMT---美元/日圆JPY=徘徊于周五触及的纪录低位75.94日圆上方,日内上涨约0.3%报76.72,此前美国一家银行买入曾一度将其推高至77.23.

交易商预期日本央行可能卖出日圆干预汇市,此前日本财务大臣野田佳彦称,将继续密切关注汇市波动,对任何投机性活动采取果断措施.[ID:nCN1914447]

欧元/美元EUR=下跌0.2%,人气受压,因德国总理梅克尔称,发行欧元区共同债券并非目前欧债危机的解决之道.

美元指数.DXY升0.2%至74.138.(完)

--编译 李富强;审校 张涛

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