〔国际油市〕布兰特原油期货大跌逾3美元,关注利比亚内战收尾局势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月22日电---布兰特原油LCOc1周一下挫逾3美元至每桶106美元下方,因石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚持续六个月之久的内战看似行将结束,有望恢复原油出口.
在因战事而削减产量前,利比亚每天生产约160万桶原油,占全球供给量近2%.多数产自利比亚的高质量原油都运至欧洲各精炼厂,而利比亚出口停止後,供给紧张令布兰特原油在4月触及127.02美元的两年高位.
0627GMT,布兰特原油期货LCOc1大跌3.08美元,报每桶105.54美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。