〔国际油市〕布兰特原油期货大跌逾3美元,关注利比亚内战收尾局势

路透新加坡8月22日电---布兰特原油LCOc1周一下挫逾3美元至每桶106美元下方,因石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚持续六个月之久的内战看似行将结束,有望恢复原油出口.

在因战事而削减产量前,利比亚每天生产约160万桶原油,占全球供给量近2%.多数产自利比亚的高质量原油都运至欧洲各精炼厂,而利比亚出口停止後,供给紧张令布兰特原油在4月触及127.02美元的两年高位.